Rücklagen sind ausgeschöpft: Kreditaufnahme für den Haushalt

Große Projekte verursachen hohe Kosten. Diese alte Weisheit zeigt sich wieder einmal im Kleinlangheimer Haushalt, der in der Ratssitzung am Dienstagabend verabschiedet wurde. Um die energetische Sanierung der Schule, die Erweiterung des Kindergartens, die Restkosten für Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße oder Planungskosten für verschiedene Vorhaben finanzieren zu können, muss die Gemeinde in diesem Jahr einen Kredit von gut 690 000 Euro aufnehmen.

Eine Entnahme von Rücklagen ist nicht mehr möglich, da dieser Topf, abgesehen von der Mindestrücklage, ausgeschöpft ist. Bei der Besprechung des Haushalts zusammen mit VG-Kämmerin Antje Teutschbein war sich die Runde einig, dass die notwendigen Arbeiten durchgezogen werden, auch wenn die Finanzierung nicht leicht falle und eine zwischenzeitliche starke Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung die Folge sei.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 liegt bei 5,18 Millionen Euro (Vorjahr: 4,84 Millionen), wovon 3,137 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 2,042 Millionen Euro auf den Vermögensetat entfallen. Haupteinnahmequellen im Verwaltungssektor sind der Anteil an der Einkommenssteuer (804 750 Euro), die Schlüsselzuweisungen (776 456), Gewerbesteuer (220 000), Grundsteuer B (117 000), Einkommenssteuerersatz (58 645), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (29 296) und die Grundsteuer A (26 000). Dem stehen auf der Ausgabenseite die Kreisumlage (586 227), die VG-Umlage (220 000), die Schulverbandsumlagen (132 300) und die Gewerbesteuerumlage (44 000) gegenüber. Der Überschuss von 523 115 Euro aus der Verwaltung wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Der Vermögenshaushalt enthält eine Fülle von Posten, zu denen als kostenträchtigste die energetische Sanierung der Schule (400 000), Kindergartenausbau (314 000), Restkosten für die Bahnhofstraße (286 000), Planungskosten für das Baugebiet Am Graben, Regenüberlaufbecken, Druckleitung nach Atzhausen und für die Sanierung der Bahnhofstraße bis zur Hauptstraße (einige hunderttausend Euro), Erwerb von Grundstücken für das Baugebiet (78 630), Dorferneuerung Atzhausen (60 000), Sanierungen von Kanal und Wasser in der Bahnhofstraße (54 000), Straßenbeleuchtung im Baugebiet Am Graben (48 100), Anschaffungen für den Bauhof (45 000), Investitionen für den Abwasserzweckverband Schwarzacher Becken (35 800) und viele weitere Posten gehören.

Auf der Habenseite stehen neben der schon genannten Kreditaufnahme und der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt die Investitionspauschale (126 500), die Investitionszuweisungen für Haidt und Atzhausen (85 400), Verkauf von Gewerbeflächen (78 000), Bauplatzverkäufe (50 000), Zuschuss zum Gehwegausbau in der Bahnhofstraße (50 000) und die Kostenerstattung für die Straßenausbaubeiträge in der Bahnhofstraße.

Die Kämmerin bezeichnete die finanzielle Lage unter Berücksichtigung der bereits begonnenen und geplanten Projekte als "sehr angespannt". Sie zeigte sich aber zuversichtlich, dass es ab dem Jahr 2021 zu einer Entspannung und Rücklagenzuführung kommen werde. Als "zwar angespannt, aber geordnet" charakterisierte Bürgermeisterin Gerlinde Stier die Finanzsituation. Sie verwies zudem darauf, dass noch die Fördersummen für die energetische Sanierung der Schule und die Kindergartenerweiterung ausstehen.

Sie kündigte an, dass die Sanierung im Schleifweg und die Dorferneuerung in Atzhausen erst im nächsten Jahr beginnen werden. Manfred Riedl regte an, die Kreditaufnahme sobald wie möglich vorzunehmen, "da es derzeit günstige Konditionen gibt".