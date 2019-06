Euerfeld vor 1 Stunde

Rudolf Molitor spendet an das Netzwerk Hoffnung

Der Euerfelder Rudolf Molitor hatte zur Feier seines 60. Geburtstages Familie und Freunde gebeten, auf Geschenke an ihn zu verzichten und stattdessen Geld an das Netzwerk Hoffnung der Uniklinik Würzburg zu spenden. Bei dieser Aktion kamen 1500 Euro zusammen. Vor 15 Jahren hatte Molitor selbst mit Hilfe der Ärzte in der Uniklinik Würzburg den Kampf gegen Leukämie gewonnen. Bereits zu seinem 50. Geburtstag hatte er Geld für das Netzwerk Hoffnung, die Stammzellspenderdatei der Würzburger Universitätsklinik, gesammelt.Über 30 Millionen potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender haben sich bisher weltweit registrieren lassen. Trotzdem kann für viele Patientinnen und Patienten immer noch keine passende Stammzellspenderin und kein passender Stammzellspender gefunden werden. Jede Registrierung bedeutet eine neue Chance, einem Menschen das Leben zu retten. Das Netzwerk Hoffnung versteht sich als Ansprechpartner für alle Menschen aus dem Norden Bayerns, die sich für eine Stammzellspende registrieren und typisieren lassen wollen.