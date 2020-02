Kitzingen vor 24 Minuten

Ruderer übten Wasserrettung und Erste Hilfe

Wie reagiert man als Laie, wenn eine Person zu ertrinken droht? Was kann man als Ersthelfer tun, um Leben zu retten? Und warum braucht Kitzingen einen Defi an der Alten Mainbrücke? Weil Sabrina Stemplowski und Daniel Nagl von "Mainstream" in Kitzingen mit Kursteilnehmern ihrer Stand Up Paddling (SUP)-Kurse und als Ruderer im Sommer oft auf dem Main unterwegs sind, hatten sie die Idee, möglichst viele Wassersportler für das Thema Wasserrettung und Erste Hilfe zu sensibilisieren. Zusammen mit Notfallsanitäter Jan Götz und Kinderarzt Dr. Stephan Küntzer boten sie ein Abendseminar an, das beim Kitzinger Ruderverein stattfand.