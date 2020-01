Ruderboot von Anlegestelle gestohlen

Zwischen 30. Dezember, 15 Uhr, und 3. Januar, 13 Uhr, ereignete sich an der Staustufe in Dettelbach am Baggersee ein Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete an der Anlegestelle des Anglervereins Dettelbach ein Ruderboot, Farbe grün/weiß, Aufschrift „14“, im Wert von etwa 600 Euro, heißt es im Polizeibericht. Das Boot war zuvor mit einer Kette an der Stelle befestigt und verschraubt gewesen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.