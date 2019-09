Rucksack aus Schwimmbad-Spind gestohlen

Am Sonntagnachmittag wurde einem 17-jährigen Jungen im Schwimmbad in der Marktbreiter Straße aus einem Spind ein Rucksack gestohlen. Der Jugendliche hatte seine persönlichen Gegenstände und Kleider dort eingeschlossen. Vermutlich verlor er beim Baden den Schlüssel. Der Finder des Schlüssels dürfte laut Polizeibericht den Spind geöffnet und den Rucksack herausgenommen haben.

In diesem befanden sich neben Kleidung auch ein Handy und die Geldbörse. Das Handy wurde am Treppenbereich des Ausgangs in einem Abfalleimer aufgefunden. Der Rucksack war ohne den Geldbeutel in einem Mülleimer unterhalb des Wickeltisches bei der Familienumkleide abgelegt worden. Der Schaden beträgt etwa 120 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.