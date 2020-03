Rubrik: Polizeibericht

Fußgängerin verletzt

Am Montagnachmittag ist eine 57-Jährige mit ihrem Pkw in der Repperndorfer Straße in Kitzingen an einem Zebrastreifen rückwärts gefahren, teilt die Polizei mit. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau gegen eine Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein BRK-Fahrzeug brachte die Frau in die Klinik Kitzinger Land zur ärztlichen Behandlung. Es entstand kein Schaden.

Vorfahrt missachtet

An der Einmündung zur Staatsstraße 2271/Zufahrt nach Gerlachshausen ereignete sich am Montagfrüh laut Polizeibericht ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw entstand in Schaden von etwa 8000 Euro.

Schaden beim Ausparken

Eine 48-Jährige rangierte Am Montagnachmittag mit ihrem Pkw im Schwalbenhof in Kitzingen rückwärts aus einem Parkplatz, teilt die Polizei mit. Dabei streifte sie die linke hintere Fahrzeugseite eines daneben parkenden Opels. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Reh bei Wildunfall getötet

Am Montagabend fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 8 in Richtung Repperndorf, heißt es im Polizeibericht. Vor ihm wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.