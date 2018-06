Roxy Kino zeigt Film aus der Region

Das Kitzinger Roxy Kino arbeitet weiter an seiner Wiedereröffnung. Am Mittwoch folgte der Gang zum Notar, der die Eintragung der Genossenschaft Roxy Kitzingen vorbereiten soll.

Im nächsten Schritt, so berichten die Initiatoren Christine Jenike, Anke Schunk und Michael Schmitt, werden sie die Umbaupläne bei der Stadtverwaltung einreichen. Das alte Kino muss seinen Brandschutz modernisieren, eine behindertengerechte Rampe bauen und für eine zusätzliche Notbeleuchtung sorgen. Sollte die Verwaltung dem Umbau zustimmen, soll er im August und September vonstatten gehen. Im Oktober ist die Eröffnung geplant.

Helfer und Spender gesucht

Bis dahin sucht das Roxy Genossen, Fördervereinsmitglieder, Ehrenamtliche und Sponsoren. 53 Genossen haben bereits zugesagt, Kino-Anteile im Wert von mindestens 100 Euro zu zeichnen. Der Förderverein hat derzeit neun Mitglieder. Gesucht werden auch Ehrenamtliche, die ab Oktober in Vier-Mann-Teams die Vorführungen der Filme übernehmen.

In einer Sonderveranstaltung am Sonntag, 8. Juli, wollen die Kino-Macher über ihre Pläne informieren und Lust aufs Roxy machen. Um 15 Uhr zeigen sie den Familienfilm „Lola auf der Erbse“. Der Streifen von Thomas Heinemann wurde in Marktsteft, Iphofen und Sommerhausen gedreht und hat einige internationale Preise eingeheimst. Um 18 Uhr schließt sich „Der englische Patient“ an, der mit neun Oscars ausgezeichnet ist.

Essen, schauen, informieren

Zu dieser Sonderveranstaltung lockt das Roxy-Team zusätzlich mit einem Büffet. Der Eintritt ist frei; die Ehrenamtlichen hoffen aber auf Spenden. Für die beiden Vorstellungen ist eine Anmeldung bis 6. Juli erforderlich.

Wer selbst gern Werbeträger fürs neue Roxy sein möchte, kann sich sein Kino-T-Shirt auf der Website des Vereins bestellen. Dort stellt sich auch der Verein vor und hält Formulare für Mitglieder, Genossen, Spender bereit.

Anmeldung, Kontakt, Info unter E-Mail: roxy.kitzingen@t-online.de, www.das-roxy.de oder unter Telefon:

Tel. (0 93 21) 87 84.