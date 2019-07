Kitzingen vor 58 Minuten

Rotlicht missachtet

Von Etwashausen kommend übersah am Mittwochnachmittag eine 81-jährige Fahrerin an der Einmündung zur Bundesstraße das für sie geltende Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota. Dieser wurde noch auf einen haltenden Omnibus geschoben. Bei dem Unfall erlitten die Verursacherin und die Toyota-Fahrerin jeweils leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.