Mainstockheim vor 1 Stunde

Rotes Herrenrad gestohlen

Am Montag zwischen 16 und 16.10 Uhr wurde hinter der Hauptstraße in Mainstockheim an einem dortigen Gartengrundstück ein Fahrrad gestohlen. Unbekannte entwendeten ein an einen Gartenzaun angelehntes rotes Herrenrad der Marke Hercules im Wert von etwa 50 Euro, heißt es im Polizeibericht.