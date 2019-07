Buchbrunn vor 14 Minuten

Roter Teppich für Absolventen der Mittelschule Buchbrunn

Die Stars, die an diesem Abend über den roten Teppich in die festlich dekorierte Sporthalle in Buchbrunn einliefen, waren 17 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse der Mittelschule. Für jeden Absolventen prangte im Hintergrund ein Stern, in Anlehnung an den „Walk of fame“ in Hollywood.Jahrgangsbeste waren Marco Schmidt (1,8), Nils Rammelt (1,7) und Justus Wendemuth (1,3).Die Buchbrunner Band A.M.P, die den Abend musikalisch begleitete, gab dem Anlass entsprechend das Lied „Tage wie diese“ zum Besten.