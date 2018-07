Dettelbach vor 1 Stunde

Roter Lkw nach Unfall flüchtig

Vermutlich der Fahrer eines roten Lkw fuhr in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend in Dettelbach auf der Straße am Markt in Richtung Maingasse. Dabei blieb er am Treppengeländer eines Anwesens hängen, riss dieses laut Polizeibericht aus der Verankerung und beschädigte die Marmorplatten. Der unbekannte Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und hinterließ einen Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321 / 141-0.