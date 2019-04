Rote Ampel übersehen: Unfall auf der Kreuzung

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war am Freitagvormittag in Kitzingen auf der Mainbernheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Dabei übersah er laut Polizeibericht offensichtlich die rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Gleichzeitig überquerte ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot von der Egerländer Straße kommend bei Grün die Mainbernheimer Straße zur Böhmerwaldstraße.

Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Schaden in Höhe von 7000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.