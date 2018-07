Markt Einersheim vor 1 Stunde

Rosi Wanner und ihre Karottenbande in Einersheim

Einen besonderen Schulvormittag durften vor kurzem die Grundschüler und das Schulpersonal aus der Grundschule in Markt Einersheim erleben, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Die Kinderbuchautorin Rosi Wanner aus Kürnach stellte ihre „Karottenbande“, ihre bekannteste Kinderbuchreihe, vor, eine Kinderbande, die spannende Abenteuer erlebt. Anschließend las sie aus dem ersten Band „Der Dieb im Schrebergarten“ vor. Die Schüler folgten ihr aufmerksam, was sie in einem Quiz unter Beweis stellten. Die Fragen der Kinder zeigten ihr Interesse an Beruf und Leben einer Autorin. Nachdem am Ende der Lesung der „Bandenkoffer“ der Karottenbande gesichtet wurde, konnten die Kinder sich Lesezeichen mit Autogramm abholen.