Rosenmontagsparty mit den Isabellas

Am Rosenmontag, 24. Februar, treten ab 20 Uhr die Isabellas im "Dschungel" (Sommeracher Straße 22) in Volkach auf. Im Gepäck haben Manuel Prieto, Wolfgang Butterhof, Thomas Steppat und Peter Kroher Klassiker der Rock- und Popmusik von Stevie Wonder, Paul Simon, One Direction, Elvis und Chicago, heißt es in der Pressemitteilung.