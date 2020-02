Dettelbach vor 39 Minuten

Rosenmontagsparty in Dettelbach

Richtig rockig wird es am Rosenmontag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Main-Street-Café in Dettelbach. Mr. Price & Mr. Payne zappen dann musikalisch querbeet durch Rock, Pop, Soul und die Charts. Mit E-Gitarren und unverwechselbaren Stimmen bieten Jörg Price und Criss Payne laut Pressemitteilung Party-Cover mit dem Besten, was der Musikmarkt seit 50 Jahren zu bieten hat. Platzreservierung unter Tel.: (09324) 978958.