Neuses am Sand vor 1 Stunde

Romantisches Prichsenstadt: Vernissage mit Danuta Szafranska

Künstlerin Danuta Szafranska und Winzer Harald Wörner laden für diesen Sonntag, 3. November, um 14.30 Uhr zur Vernissage in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand, ein.