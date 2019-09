Gaibach vor 51 Minuten

Romantische Serenade in Schloss Gaibach

Am Samstag, 28.September, um 19.30 Uhr lädt das K&K-Klavierquartett zu einer abendlichen Serenade in den Konstitutionssaal von Schloß Gaibach ein. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung gleich zwei berühmte Klavierquartette der Romantik: Das Klavierquartett c-moll op.1 des 13-jährigen Felix Mendelssohn-Bartholdy, das 1822 in Weimar vor Goethe uraufgeführt wurde und den jungen Komponisten schlagartig berühmt machte. Danach erklingt Robert Schumanns Klavierquartett Es-Dur op.47, entstanden 1842 in Leipzig. Die Aufführenden sind Jutta Müller-Vornehm (Klavier), Susanne Aengeneyndt (Violine), Wolfram Schmidt (Viola) und Werner Jaksch (Violoncello), der auch das Programm moderiert. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.