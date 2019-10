Gaibach vor 2 Stunden

Romantische Klänge im Konstitutionssaal beim Klassikfestival

Einen Hochgenuss für Freunde klassischer Musik verspricht das dritte Konzert im Rahmen des Klassikfestivals an der Mainschleife "Vinotonale". Am Samstag, 19. Oktober, findet um 19.30 Uhr ein Kammerkonzert mit dem Titel "Romantische Klänge zur Herbstzeit" im Konstitutionssaal Schloss Gaibach statt. Die Opernsängerin Jennifer Wittmann-Müller singt laut einer Mitteilung unter anderem Werke von Richard Strauß, Sergei Rachmaninow und Francis Poulenc. Musikalisch begleitet wird sie von der Cellistin Monika Klüpfel und dem Pianisten Christoph Weinhart. Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn. Karten und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information Volkacher Mainschleife unter Tel.: (09381) 40112, unter www.vinotonale.de sowie an der Abendkasse.