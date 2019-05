Rollerfahrer ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss

Einer Streife der Polizei Kitzingen fiel am Dienstagvormittag in der Hauptstraße in Marktsteft ein Motorroller auf, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Von einem Passanten erfuhren die Polizisten, dass ein Mann den Roller kurz vorher abgestellt hatte und dann Richtung Ortsmitte gelaufen war. Die Beamten fanden den Rollerfahrer dann auch noch im Bereich der Hauptstraße und der Zeuge konnte ihn identifizieren.

Der 47-Jährige gestand sofort ein, keinen Führerschein zu besitzen. Zudem zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen. Er gab auch zu, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Roller zudem sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.