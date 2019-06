Sulzfeld vor 8 Stunden

Rollerfahrer kommt ins Straucheln

Ein 61-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Roller von Segnitz in Richtung Sulzfeld. Aufgrund eines Kreislaufproblems kam er ins Straucheln und touchierte dabei einen entgegenkommenden Pkw, so die Polizei. Der Polo-Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte den Anstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.