Rohbau ist fertig – Kran abgebaut

Der Rohbau der Fastnachtakademie in der Luitpoldstraße in Kitzingen ist fertig. Der seit Juli 2017 stehende Kran in der Straße wird nicht mehr gebraucht und ist am Freitagfrüh abgebaut worden. Das bedeutet das Ende der Einbahnstraße in Richtung Königsplatz.

Der Verkehr kann wieder in beide Richtungen fließen. Allerdings so richtig erst ab Montag. Am Sonntag ist Kitzinger Frühling und dafür wird die Luitpoldstraße komplett gesperrt.

Die Vollsperrung war am Freitag für den Abbau des Krans nicht nötig. Die Abbau war in wenigen Stunden vorbei. Gegen Mittag war die Luitpoldstraße wieder voll befahrbar.

Möglich machte den Abbau nach acht Monaten der Baufortschritt auf dem Gelände zwischen der Luitpold- und der Rosenstraße. Der zuständige Architekt Karl-Heinz Schmidt sagte am Freitag vor Ort: „Der Rohbau ist fertig, beim Ausbau sind wir gut dabei.“ Der Trockenausbau ist zur Hälfte bereits erledigt. Die Handwerker sind in allen Bereichen am Arbeiten.

Nach dem Zeitplan soll das 4,2-Millionen-Projekt des Fastnachtverbandes Franken in der Kitzinger Altstadt an dem für Narren wichtigen 11. 11. eröffnet werden. Los ging es mit dem Spatenstich am Tag der Franken Anfang Juli 2017. Im Februar war Richtfest gefeiert worden.

Ursprünglich war einmal geplant, den Kran bereits Anfang des Jahres wieder abzubauen. Archäologische Funde auf der Baustelle verzögerten dann aber den Baufortschritt und damit auch den Abbau des Krans. Weil sich die Einbahnregelung gut eingespielt hatte, hat es Überlegungen der CSU-Fraktion im Stadtrat gegeben, sie längerfristig beizubehalten. Das Thema wurde – auch wegen Bedenken der Busfahrer wegen der Umleitung über den Krainberg – zu den Akten gelegt. Ob es jemals wieder auftaucht, ist derzeit noch offen.

Besichtigung möglich

Wer sich die Baustelle einmal anschauen will, kann das am Sonntag machen. Das Fastnachtmuseum informiert bei zwei Baustellenbesichtigungen beim Kitzinger Frühling um 14.30 und um 16 Uhr über den Baufortschritt der Fastnachtakademie. Die soll sich ab Herbst zu einem Kultur- und Weiterbildungszentrum in Sachen Fastnacht, Fasching und Karneval entwickeln.