Rödelsee vor 51 Minuten

Rödelseer Sternsinger mit Rekordergebnis

Mehr als 50 Kinder sind am Dreikönigstag wieder als Sternsinger durch Rödelsee und Fröhstockheim gezogen, um Spenden zu sammeln. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche stimmten Pfarrerin Raffaela Meiser und Pastoralreferent Hermann Menth die Teilnehmer der Aktion auf das diesjährige Sternsinger-Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" ein. Danach zogen die Kinder in Gruppen los. Bis zum Nachmittag hatten sie 4170 Euro gesammelt, so viel wie noch nie.