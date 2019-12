Rödelsee vor 49 Minuten

Rödelseer Kabarett mit "Das Eich"

Das Eich ist wieder da! Seit zehn Jahren ist Frankens Exportschlager auf den Bühnen der Republik und mittlerweile auch auf Kreuzfahrtschiffen weltweit als Spaßmacher unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 28. Dezember, gastiert der Komiker und Musikkabarettist mit seinem neuen Programm "Fürchtet Eich nicht!" in Rödelsee. Dazu stellen sich im Vorfeld einige Frage, so die Pressemitteilung, zum Beispiel: Ist der Name auch diesmal wieder Programm? In Zeiten von Donald Trump, Kim Yong-un und Erdo-wahn? In einer Epoche, in der jeder besorgte Bürger seine – oft wenig fundierte – Meinung in die (a)sozialen Netzwerke kloppt, Kommentieren zum Volkssport geworden ist und Nahrung inzwischen zu einer Religion? Wie soll man sich da nicht fürchten? Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im großen Saal des Löwenhofs, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es unter Tel.: (09323) 871549, per E-Mail an info@roedelsee oder an der Abendkasse.