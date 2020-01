Rödelsee vor 1 Stunde

Rödelseer Garagenanlagen: Gekündigte Mieter beschweren sich

Die Garagenanlage in der Jahnstraße in Rödelsee soll nach dem Willen des Gemeinderats abgerissen werden. Damit will die Gemeinde eine Engstelle beseitigen und der Platz soll ansprechend gestaltet werden. Die Mietverträge sind zum Jahresende gekündigt worden. Jetzt haben sich Mieter an die Gemeinde gewandt.