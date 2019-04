Rödelsee vor 1 Stunde

Rödelseer Frühling lockte viele Besucher

"Garten und Leben - Kunst und Genuss" - Sechs Worte, die in der Region Strahlkraft haben. Der Rödelseer Frühling lockte wieder unzählige Menschen in die Winzergemeinde am Schwanberg. Am Samstag wegen des Regens weniger als am Sonntag. Viel Leben war in der Gemeinde, im Schlosspark und im Schloss, auf den Straßen und im im Bereich des Rödel-Sees - Schönes und Nützliches, wohin das Auge reichte.