Rödelsee spielt jetzt in der Fair-Trade Champions-League

"Ab heute spiet Rödelsee in der Champions League zusammen mit Amsterdam, London, Paris, Rom, Madrid und München." Die Top-Nachricht verkündete der Fair-Trade-Ehrenbotschafter Manfred Holz am Samstag im Hof des "Löwenhofs" bei der Übergabe der Urkunde an Bürgermeister Burkhard Klein. Rödelsee ist die zweitkleinste der 154 Fair Trade-Town in Bayern und die 598. Gemeinde in Deutschland. "Jetzt heißt es auch für Rödelsee: Wir sind Fairrückt!" sagte Bürgermeister Klein, der sich in der Feierstunde mit den zahlreichen Besuchern, Schul- und Kindergartenkindern,Gemeinderäten, Ehrengästen und der Winzerkapelle über das Erreichte freute.

Die Arbeitsgruppe Fair Trade mit der "Gemeinderätin des Jahres" Martina Neuweg an der Spitze und vielen Privaten hätten ein tolles Engagement gezeigt. Gemeinsam könne man weiterarbeiten, Rödelsee noch fairer zu machen. Weinprinzessin Tamaris I. ging auf die Bedeutung des fairen Handels ein und sprach von einem guten Schritt in die Zukunft. Das Miteinander verschiedener Menschen und Kulturen zeigten die Schul- und Kindergartenkinder in ihren Auftritten.

Rödelsee sei eine Gemeinde mit großer Ausstrahlung, meinte Schwester Ellen vom Schwanberg in ihrem Grußwort."My Fair Ladies und Gentlemen" sprach Fair-Trade Ehrenbotschafter Manfred Holz die Gäste an. "Ich bin beeindruckt, mit welcher Bravour Rödelsee die Kriterien erfüllt hat, denn so einen Titel bekommt man nicht geschenkt." Fairer Handel lebe vom Handeln. 85 Prozent der Deutschen kennen das Fairtrade-Siegel und 96 Prozent halten es für vertrauenswürdig, so Holz. Fair Trade sei aus der exotischen Nische zur Bürgerbewegung geworden.

Das Engagement in Rödelsee zeige, dass es Spaß mache, sich für eine bessere Welt einzusetzen, sagte Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber. "Das habt ihr gut gemacht", sagte stellvertretender Landrat Robert Finster. Es werde nicht mehr lange dauern, bis auch der Landkreis die Fair-Trade-Kriterien erfülle.