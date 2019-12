Gerlachshausen vor 33 Minuten

„Rocko“ ist der Fels in der Brandung

Viele Höhen und Tiefen hat die SpVgg Münsterschwarzach/Gerlachshausen in fast sieben Jahrzehnten erlebt. Einer ging mit den Sportlern immer durch Dick und Dünn: Ludwig Lukacz. In der Weihnachts- und Jahresabschlussfeier am Samstag in Gerlachshausen wurde der Vereinsvorsitzende besonders geehrt. Tränen bei Lukacz und stehender Applaus der über hundert Teilnehmer sorgten für Gänsehautgefühle.