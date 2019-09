Sickershausen vor 45 Minuten

RockRockSoul lädt zum Abtanzen ein

Am Samstag, 14. September, lädt der Biergarten „Am Berg'la“ an der Sicker zum musikalischen Abend mit „RockRockSoul“ ein. Das Trio verspricht laut Pressemitteilung Songs von bekannten Interpreten wie Santana, George Benson, Eric Clapton, Joe Cocker, Wilson Picket, Stevie Wonder, James Brown oder den Doobie Brothers. Ganz wichtig ist den Musikern, dass man nicht nur zuhören, sondern auf die Musik auch gut tanzen kann. Los geht es um 19 Uhr. Sitzplatzreservierung möglich unter Tel.: (01623) 2023196.