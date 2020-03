Rock und Soul mit der "Monkeyman Band" in Dettelbach

Die "Monkeyman Band" hat sich einen Namen als "The Hardest Working Band" gemacht. Mehr als 70 Auftritte im In- und Ausland absolviert die Band im Jahr. Im Main-Street-Café in Dettelbach gastiert die Band am Samstag, 21. März, um 20 Uhr.

Markenzeichen des Trios sind laut einer Pressemitteilung James-Brown-Shouts, rockige Gitarrensoli und klassische Hammondorgel. Marcus Schniedermeier am Gesang und an der Gitarre, Michael Hauck am Keyboard und Peter Wirth am Schlagzeug sorgen vom ersten Ton an für Stimmung und bringen mit Pop- und Rock-Interpretationen die Beine in Bewegung, heißt es in der Einladung.