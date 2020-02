Volkach vor 1 Stunde

Rock und Pop aus vier Jahrzehnten in Volkach

Am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr gibt die Coverband "W-Beat Boys" aus Wiesentheid ein Gastspiel im Techtel-Mechtel, Schelfengasse 2, in Volkach. Mike Winges, Thomas Möderl, Klaus Dürner und Johnny Arndt haben ein abwechslungsreiches Programm angekündigt, gespickt mit Rock- und Pop-Songs aus mindestens vier Jahrzehnten, so die Mitteilung an die Presse.