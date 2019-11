Dettelbach vor 47 Minuten

Rock, Pop und Blues im Mainstreet-Café

Das Duo Dentler & Dziallas spielt am Samstag, 23. November, um 20 Uhr im Mainstreet-Café in Dettelbach. Willi Dentler und Stefan Dziallas gründeten Ende 2007 das Duo, um Klassiker der Rock-, Pop- und Bluesgeschichte neu interpretiert aufleben zu lassen, wie es in der Ankündigung heißt.