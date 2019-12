Dettelbach vor 23 Minuten

Rock-Klassiker im Main-Street-Café Dettelbach

Dem Classic-Rock der 60er-, 70er- und 80er-Jahre hat sich die Band Niterain verschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 21. Dezember, tauchen Martin Lambrecht (Gitarre), Rüdiger Amthor (Gitarre), Jürgen Schrauth (Keyboard), Matthias Lehnleidner (Bass) und Stefan Schön (Schlagzeug) im Main-Street-Café in Dettelbach in die Welt von Deep Purple, Stones, Who und Beatles ein. Beginn ist um 20 Uhr. Reservierung unter Tel.: (09324) 978958.