Robert Degen bleibt Vorsitzender der Club-Fans

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreichte Robert Degen (rechts) an den Verein InSport. In den fünf unterfränkischen Gruppen sind überwiegend Sportler mit Beeinträchtigungen aktiv. Unser Bild zeigt (von links) Waltraud Hümmer, Viktor Rau und Karin Schwarz und vorne Christian Schmitt (alle InSport).