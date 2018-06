Richtfest an der Kinderkrippe

Schnell voran schreitet der Bau der neuen Kinderkrippe in Wiesentheid. Mitte April erfolgte der Spatenstich, dieser Tage fand bereits das Richtfest für das Gebäude am westlichen Ortsrand statt. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Einrichtung Anfang 2019 in Betrieb gehen. Auf den Termin verständigten sich Bürgermeister Werner Knaier, Pfarrer Peter Göttke als Vorsitzender des Trägers St. Mauritiusverein und dessen Geschäftsführerin Rosi Beyer. Einen Namen hat die Einrichtung bereits, die künftig unter „Krippenhaus St.Benedikt“ laufen soll.

Als neue Leiterin wird dann Ulrike Schwanfelder nicht nur für das Krippenhaus tätig sein. Sie wird dann als Gesamtleiterin ebenso für die beiden Wiesentheider Kindergärten St. Mauritius und Hortus Mariae tätig sein. Dazu habe man sich entschlossen, damit die Vernetzung der drei Häuser besser funktioniert, so die Verantwortlichen.

Zunächst sprach Zimerermeiser Hermann Krebs von der gleichnamigen Zimmerei aus Ebrach den Richtspruch. Er wünschte für den Bau,wie auch für die spätere Einrichtung, alles Gute.

610 Quadratmeter Fläche

Beim Richtfest stellte Planer Rudy Laatsch vom Ingenieurbüro Brändlein aus Wiesentheid das gesamte Gebäude in der Verlängerung der Kolpingstraße vor. Der Platz für die Krippe hat eine Größe von 2200 Quadratmetern. Das dort entstehende 30 mal 22 Meter Gebäude, wird eingeschossig und in Holzbauweise errichtet. Insgesamt sind es 3193 Kubikmeter Raum, die Nutzfläche beträgt 610 Quadratmeter. Die Kosten wurden auf 2,3 Millionen Euro taxiert, bisher liege man unter dem geschätzten Betrag, so Laatsch.

Er führte die Erzieherinnen und Gäste beim Richtfest durch das Gebäude und stellte die Aufteilung der Räume vor. Als nächster Schritt werden die Fenster eingebaut, das Dach ist bereits zu, die Bauarbeiten gehen innen weiter.

Neues Siedlungsgebiet

Neben der Kinderkrippe entsteht im Seeflur, im Westen von Wiesentheid ein neues Siedlungsgebiet mit rund sechs Hektar Größe. Wie Bürgermeister Knaier ausführte, möchte die Gemeinde die Erschließung dort voran treiben. Zur Anbindung an die Feuerbacher Straße ist eine neue Trasse vorgesehen. Die Kolpingstraße soll künftig teilweise zur Einbahnstraße werden.

Knaier bedankte sich bei den Leiterinnen und dem Träger, die bereits einiges an Vorarbeit geleistet haben. Dass die Krippe notwendig ist, zeigt sich an den Zahlen. So liegen laut Leiterin Ulrike Schwanfelder derzeit schon 20 Anmeldungen für die Einrichtung vor.