Castell vor 9 Stunden

Rhönwanderung des Steigerwaldklubs

An einem regnerischen Sonntag hatten sich 13 Wanderer des Steigerwaldklubs Castell am Treffpunkt in Castell eingefunden. Über die A3/A7 fuhr man zum Ausgangspunkt Kloster Kreuzberg. Der leichte Regen tat der Stimmung aber keinen Abbruch, heißt es in einer Pressemitteilung. Zuerst folgten die Wanderer dem Wanderweg „Kreuzbergtour“, einem zertifizierten Premiumweg. Von ihm bieten sich schöne Ausblicke in die Rhön. Auf halben Weg nach Sandberg verließ man ihn und wanderte auf halber Höhe Richtung Neustädter Haus. Der Anstieg zum Haus über eine Wiese war trotz leichten Regens schweißtreibend. Nach der Mittagsrast ging es vorbei an der Gemündener Hütte zum Gipfel und zu den drei Kreuzen.