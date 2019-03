Rettungsdienst besucht Kindergarten Eichfeld

Bei Projekttagen erhielt der Kindergarten Eichfeld Besuch vom Rettungswagen des Roten Kreuzes aus Volkach. Die Kinder werden derzeit darauf vorbereitet, wie sie sich bei einem medizinischen Notfall verhalten müssen. Ganz wichtig ist dabei, dass sie sich mit der Notrufnummer 112 vertraut machen, was in Eichfeld bestens klappte. Damit nicht nur die graue Theorie unterrichtet wird, war es für die Kinder ein riesiges Ereignis, als ein Sanitätsauto von der Rotkreuz-Bereitschaft Volkach auftauchte. Die ehrenamtlichen Sanitäter Hanns Strecker und Fiona Kaiser zeigten den begeisterten Jungs und Mädchen, was in einem Rettungswagen alles vorhanden ist. Natürlich durften sich auch einige auf die Trage legen und einen Verletzten mimen. Aufregend war es dann, als ihnen Verbände und eine Atemmaske angelegt sowie der Blutdruck gemessen wurde. „Angst hat jetzt niemand mehr vor den roten Uniformen der Sanis“ meinte die Kindergartenleiterin Elke Hertl und bezeichnete den Tag als „vollen Erfolg“.