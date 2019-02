Rettet die Bienen im AWO Wilhelm-Hoegner-Haus

Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren Artenvielfalt hat begonnen und auch die Bewohner des AWO-Wilhelm-Hoegner-Hauses in Kitzingen sind an dieser Initiative interessiert. Um sich in die Liste einzutragen, benötigen sie allerdings die Unterstützung des Betreuungspersonales, da sie es allein nicht mehr ins Rathaus schaffen. Den Bewohner das Mitwirken an gesellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen, ist eine der vielfältigen Aufgabe der sozialen Betreuung, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher nahm das Personal des Wilhelm-Hoegner-Hauses die aufwändige Bürokratie – es mussten Dokumente und Beglaubigungen zwischen AWO-Heim und Rathaus hin- und hergetragen werden – auf sich, um den Bewohner die Eintragung zu ermöglichen.