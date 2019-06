Rettet das Graue Langohr

In Kitzingen speziell in den Ortsteilen Siedlung, Hoheim, Gewerbegebiet Goldberg und im Technologiepark conneKT ist das „Graue Langohr“ beheimatet.

Das Graue Langohr ist in Bayern eine seltene Fledermausart, die nur in ganz kleinen Kolonien lebt, heißt es in einer Pressemitteilung. In den letzten 25 Jahren ist die Anzahl an Tieren, die in den Winterquartieren gezählt werden konnten, rückläufig. Deshalb wird es in der Roten Liste Bayern als stark gefährdet eingestuft. Graue Langohren bevorzugen warme Tallagen, mit Sonderkulturen wie Wein- oder Obstbau. Im klimatisch begünstigten Weinlandkreis Kitzingen haben wir deshalb eine besondere Verantwortung für diese Art.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden in den entsprechenden Bereichen erste Untersuchungen durchgeführt, um mehr über die Lebensweise dieser Fledermausart zu erfahren. Experten wissen wo diese Fledermäuse leben, wo sie jagen und rasten und können nun gezielt diese Lebensräume verbessern. Im direkten Umfeld der Kolonie werden Fluren bereichert, Hecken und Bäume gepflanzt, Blühwiesen angelegt, Naturgärten gefördert und die Nacht bewahrt. Es werden neue Quartiere geschaffen und bekannte Quartiere erhalten. Dieses angewandte Naturschutzprojekt mit der Bezeichnung“ Zurück in die Vielfalt - Flurbereicherung nicht nur für das Graue Langohr“ läuft bis Herbst 2020.

Graue Langohren leben als Kulturfolger unmittelbar in unseren Siedlungen. Ohne Mithilfe aus der Bevölkerung, ohne Verständnis für die Bedürfnisse dieser besonderen Fledermausart wird deren Erhalt nur schwerlich gelingen. Deshalb ist Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung zentraler Bestandteil dieses Vorhabens.

Die Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern an der Universität Erlangen führt im Auftrag des Bayerische Landesamt für Umwelt das Artenhilfsprogramm für die im Bestand bedrohte Fledermaus durch.

Zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 3. Juli, um 20 Uhr im Stadtteilzentrum, Königsberger Str. 11, sind alle Bürger der Bereiche Kitzingen Siedlung, Ortsteil Hoheim und Mainbernheim, die Gewerbetreibenden am Goldberg und conneKT, sowie Schulen, Kindergärten und Verbände eingeladen. Nach einem Impulsvortrag von Diplom Biologe Burkard Pfeiffer von der Koordinationsstelle Fledermausschutz, werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Fledermausart unterstützt werden kann.