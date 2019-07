Rimbach vor 1 Stunde

Respekt!Cup der IG Metall Würzburg: Turnier gegen Rassismus

Am Samstag, 20. Juli, dreht sich am Rimbacher Sportgelände, in der Nähe von Volkach, alles um das runde Leder. Beim „Respekt!Cup“ der gewerkschaftlichen Vertrauensleute rollt der Ball für eine Kultur der Solidarität und gegen Rassismus.