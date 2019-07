Repperndorf: Mähdrescher brennt auf Feld

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag in der Nähe von Repperndorf auf einem Feld ein Mähdrescher in Brand. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Kitzingen und Repperndorf schnell gelöscht werden. Diese waren mit insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort.

Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von etwa 10.000 EUR.