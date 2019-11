Kitzingen vor 31 Minuten

Reparatur des Pflasters erst im Frühjahr

Zu drei Themen informierte der Leiter des Bauamtes Kitzingen, Oliver Graumann, anlässlich der Bürgerversammlung in Etwashausen. Zunächst ging es den anwesenden Bürgern um die Pflasterschäden an der Schwarzacher Straße, insbesondere an der Sparkasse und am Gasthaus Walfisch. Der Unterbau unter den Pflastersteinen sei nicht mehr wasserdurchlässig und bei Starkregen könne das Wasser nicht mehr abfließen, sagte Graumann.