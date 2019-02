Rentnerin nach Bankbesuch bestohlen

Am Donnerstagnachmittag hob eine 85-jährige Rentnerin in der Königsberger Straße 600 Euro Bargeld in Scheinen am Kassenschalter der Sparkasse ab. Diese wurden ihr nach Polizeiinformationen durch eine Angestellte der Bank in einem weißen Briefumschlag ausgehändigt.

Den Umschlag verstaute die Frau in ihrer Handtasche, welche sie um die rechte Schulter hängen hatte. Die Geschädigte kaufte im Anschluss in der gegenüber liegenden Spar-Filiale und in der nebenan befindlichen Apotheke ein. Die Einkäufe bezahlte sie mit Bargeld aus ihrer Geldbörse, welche sie ebenfalls in der Handtasche aufbewahrte.

Als die Rentnerin zuhause angekommen war, bemerkte sie das Fehlen des Umschlages mit dem Bargeld. Die Tatzeit dürfte sich zwischen 16 und 16.30 Uhr ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410