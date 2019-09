Kitzingen vor 58 Minuten

Rendezvous der Sinne mit 3 Franken

Zum Rendezvous der Sinne lädt der Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr, in die Rathaushalle ein. Das Spitzentrio ""Die 3 Franken" präsentieren Evergreens, Rock`n Roll, Dinner-Jazz und auch mal einen Schlager, heißt es in einer Pressemitteilung. Einen hohen Spaßfaktor garantieren Stücke mit kabarettistischen Einlagen. Knackig frisch und leicht bekömmlich ist auch der kulinarische Teil des Abend: serviert werden Brote mit Aufstrichen, Kresse, Radies und Schnittlauch. Es sind noch einige Plätze frei.