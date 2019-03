Renate Hartmann geehrt

In der Mitgliederversammlung des Volkstrachtenvereins Markt Einersheim blickten die Vorstandsmitglieder zurück auf das vergangene Jahr. Es wurden fast 40 Termine wahrgenommen, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Besonders erwähnenswert sind die Teilnahme am Festakt in Gaibach anlässlich 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Verfassung, am Gautrachtenfest in Schweinfurt, am Kiliani-Festzug in Würzburg, am Weinfest-Umzug in Volkach, am Trachten- und Volksmusiktag bei der Landesgartenschau in Würzburg und am Erntedankfest in Röthlein.

Aber auch in Einersheim selbst war der Verein präsent. Sie waren bei der Kirchweih dabei, aber auch bei verschiedenen Empfängen im Rathaus, bei der Einweihung der Einersheimer Traumrunde und dem Vogelsangbalkon, bei der Schwimmbaderöffnung und beim Richtfest für die neue Tagespflege. Beim Kirschenmarkt wurden im eigenen Stand Brotzeiten verkauft. Zusätzlich wurde das vereinseigene Maibockfest abgehalten.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Renate Hartmann für 40 Jahre Tracht tragen. Die offizielle Ehrung sollte bereits während der Weihnachtsfeier stattfinden, doch Hartmann war verhindert. Das holte der Vorsitzende Rolf Lupold in Vertretung der beiden Delegierten vom Gau Unterfranken und der Vereinigung links der Donau nach und dankte ihr für die langjährige Treue zum Verein.