Rektorin ins Amt eingeführt

Vor kurzem wurde Susanne Stark in einer Feierstunde in ihr Amt als Schulleiterin der Drei-Franken-Grundschule Geiselwind eingeführt. Damit wurde die Arbeit, die sie laut einer Pressemitteilung der Schule als Rektorin schon mit vollem Elan seit Anfang des Schuljahres 2018/19 leistet, ganz offiziell. Neben dem Kollegenkreis, den Betreuerinnen des Ganztags, den engsten Mitarbeitern und dem Elternbeirat waren auch weitere Ehrengäste der Einladung gefolgt. Die Schulleiterstellvertreterin Marion Behr begrüßte alle Gäste und führte, unterstützt von zwei Schülerinnen der 4. Klasse, durch das Programm.

Der leitende Schulamtsdirektor Kurt Krause eröffnete den Redereigen und ließ unter anderem den beruflichen Werdegang von Susanne Stark Revue passieren. Sehr gerne ernannte er „die Vollblutpädagogin“ nun auch offiziell als Schulleiterin, heißt es weiter. Auch Bürgermeister Ernst Nickel freute sich über die Ernennung und zeigte, dass sich die neue Schulleiterin mit den Belangen seiner Schule von der Gemeinde stets gut beschirmt wissen darf.

Mit Kirchen-, Kindergarten-, Personalrats-, Fördervereins- und Elternvertretern setzte sich die Grußwortliste fort. Aus allen Reden wurde deutlich: "Wir freuen uns, dass Frau Susanne Stark nun offiziell die Geschicke der Schule leitet." Diese Freude spürte man auch bei den musikalischen Beiträgen der Kindergartenkinder, der Schüler der zweiten Klasse und des Kollegenkreises und der Mitarbeiter der Schule, die das Programm kurzweilig umrahmten. Die Feierstunde wurde eingeleitet und beendet mit zwei Vorträgen der Bläsergruppe von Norbert Folk.

Sichtlich gerührt war Susanne Stark, ob der vielen Lobesworte und der kreativen Beiträge. Auch wenn sie wohl zuerst zögerlich an eine Bewerbung als Schulleiterin herangegangen war, spürte man in ihrer Antrittsrede, dass ihr nicht nur ihr Beruf sondern auch „ihre Schule“ am Herzen liegt, so die Mitteilung. Für das leibliche Wohl und ein frühlingshaftes und freundliches Ambiente hatte der Elternbeirat gesorgt – eine wunderbare Voraussetzung für die anschließenden Tischgespräche.