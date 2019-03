Rekordverdächtiger Casteller Haushalt

Als "rekordverdächtig" bezeichnete Bürgermeister Jochen Kramer den diesjährigen Haushalt der Gemeinde Castell, der in der Ratssitzung am Montagabend einstimmig verabschiedet wurde. Sehr erfreut zeigte er sich darüber, "dass die Gemeinde am Ende dieses Jahres so gut wie keine Schulden mehr haben dürfte. Die Politik des Schuldenabbaus war richtig". Wenn alles planmäßig verlaufe, werde man zudem eine halbe Million Euro als Rücklage haben. "Man weiß nie, wie es läuft. Es ist gut, so ein Polster zu haben und es ist gut mit den Finanzen im Blick Castell und seine Ortsteile voran zu bringe", sagte der Bürgermeister. Ebenso zufrieden wie der Kramer zeigte sich VG-Kämmerin Angela Roß mit der Kassen- und Haushaltslage.

Weinköniginnenwahl führt zu einer Ausnahme

Die gute Stimmung in der Sitzung kam nicht nur durch die Haushaltszahlen zustande, sondern auch durch den "Nachhall" zur Wahl von Carolin Meyer zur Fränkischen Weinkönigin samt großartigen Empfang. "Die vielen Zuhörer bei der Sitzung wollen anscheinend wissen, wer Weinkönigin wurde", sagte der Bürgermeister scherzhaft, der sich wie Harald Brügel, Vorsitzender des Weinbauvereins, für den Einsatz beim Empfang bedankte. Dass Brügel vor der Sitzung das Wort ergreifen konnte, sah der Bürgermeister als Ausnahme: "Das gibt es nur bei einer Weinkönigin."

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 1 549 742 (Vorjahr 1 493 423) und der Vermögenshaushalt mit 1 414 352 Euro (1 280 194) ab. Haupteinnahmequellen in der Verwaltung sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (458 490 Euro), Schlüsselzuweisungen (360 076) und die Grund- und Gewerbesteuer (127 000). Dem stehen die Kreisumlage (289 861), der Kindergarten (221 656) und die VG-Umlage (118 900) auf der Ausgabenseite gegenüber.

Im Etat des Vermögenshaushalts stehen auf der Habenseite die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (726 250), Rücklagenentnahme (259 842), Zuführung vom Verwaltungshaushalt (254 560) und die Veräußerung von Baugrundstücken (64 620). Auf der Ausgabenseite sind als größte Brocken die Baumaßnahme Rathausplatz/Schutz/Brunnen/Bistro mit rund 478 600 Euro und der Rad- und Wirtschaftsweg durch die Klinge nach Wiesenbronn mit rund 500 000 Euro verzeichnet.

Kaputter Kanal zwischen Schloss und Rathausplatz

Bei der Besprechung von Haushalt und Investitionsprogramm mit der VG-Kämmerin zeigte sich, dass die Höhe der Kreisumlage auch von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig ist und die Schulverbandsumlage von 950 auf 1050 Euro pro Nase ansteigt. Die Investitionsumlage an den Schulverband Wiesentheid wird über einen Kredit abgewickelt, "um die Gemeinden nicht zu stark zu belasten", teilte der Bürgermeister mit.

Eigentlich war das neue Löschfahrzeug für die Casteller Feuerwehr für 2021 geplant, das soll jetzt aber schon ein Jahr vorher angeschafft werden. Zwischen Rathausplatz und Schloss ist ein Stück Kanal eingebrochen, weshalb eine Sanierung in offener Bauweise nötig ist, "da es per Inliner nicht geht", informierte der Bürgermeister. Steigende Kosten dürfte es seiner Prognose bei der Entsorgung des Klärschlamms geben, "da es in dieser Sache in Richtung Verbrennung geht".