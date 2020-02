Rüdenhausen vor 18 Minuten

Rekordhaushalt mit fast fünf Millionen Euro verabschiedet

Die Rüdenhäuser Gemeinderäte verabschiedeten in ihrer Sitzung einen Haushalt mit einem Umfang von insgesamt 4,842 Millionen Euro. Der wesentliche Grund für den bisher höchsten Etat in der Geschichte der 892 Einwohner zählenden Gemeinde ist die nach wie vor laufende Erneuerung der Wasserleitung in weiten Teilen des Orts. Rund 714 000 Euro wurden dafür bereits ausgegeben. Für dieses Jahr sind noch einmal 1,4 Millionen Euro im Finanzplan angesetzt. Einstimmig genehmigte das Gremium um Bürgermeister Gerhard Ackermann den Etat, den Kämmerin Christine Volk von der Verwaltungsgemeinschaft zuvor erläutert hatte.