Rekordergebnis beim traditionellen Herrnsheimer Markt

"Wir haben das Ergebnis von 2017 sogar noch übertroffen, das war der beste Herrnsheimer Markt seit Bestehen unseres Bürgervereins", verkündete Vorsitzender Peter Krätzig in der Jahreshauptversammlung. Tatsächlich konnten die Markt Herrnsheimer den Gesamtumsatz ihrer auf fünf Tage verteilten Veranstaltung erneut steigern und setzten ihren seit mehreren Jahren anhaltenden Trend fort. Da war es ein Leichtes, Sonderausgaben für zwei Musikkapellen zu finanzieren.

Da im Verein alles bestens läuft, hatte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert als Wahlleiterin eine einfache Aufgabe. Nachdem Peter Krätzig nach elf Jahren nicht mehr kandidierte, stellte sich Artur Stumpf als Nachfolger zur Verfügung, sein Stellvertreter ist Martin Greulich. Als Schriftführer fungiert Rainer Rabenstein und die Kasse führt Cornelia Neubert, deren Arbeit die Kassenprüfer Brigitte Riedel-Götzelmann und Monika Kümmel kontrollieren. Die Vorstandsriege komplettieren die Beisitzer Edgar Götzelmann, Uwe Kregel und Pascal Schiller.

Helferessen als Dank für 70 Leute

Der Verein bedankte sich mit einem Helferessen bei den 70 Personen, die die Markttage mit geschultert haben und dazu passend gab die Marktstefter Privatbrauerei Kesselring noch eine Getränkespende. Das Helferessen nutzten die Verantwortlichen auch gleich zur Helfereinteilung für die Kirchweih, die wieder ein voller Erfolg war. Der Saal war beinahe aus allen Nähten geplatzt, als die zwei jungen Frauen Lisa Bender und Sophia Schumann ihre Premiere als Kirchweihpredigerinnen erlebten.

Welchen Status der Verein im Dorf hat, dokumentiert die Mitgliederzahl von 138 Personen bei 230 Einwohnern (60 Prozent). Dass davon 68 zur Mitgliederversammlung kamen, sprach ebenfalls für sich. Der Verein unterwies seine tatkräftigen Mitglieder in Infektionsschutz, Jugendschutz und Arbeitssicherheit. Positiv ist, dass der Ausschankplan immer bestens funktioniert, denn die Vereinsmitglieder nehmen ihre Aufgaben ernst und tun gerne in der Freizeit für die Dorfgemeinschaft Dienst. "Ich danke Euch für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", wandte sich Peter Krätzig an die Mitglieder, ehe er den Vorsitz abgab. Martin Greulich würdigte das Wirken von Peter Krätzig und Rosi Schumann, die lange Jahre tragende Säulen im Verein waren.

Marktschänke benötigt neue Fenster

Peter Krätzig ging auf die notwendige Sanierung der Sanitäranlagen in der Marktschänke ein, da die Rohrleitungen teilweise recht veraltet sind, außerdem könnte die Marktschänke auch neue Fenster gut vertragen. Ingrid Reifenscheid-Eckert sicherte zu, dass die Gemeinde als Besitzerin der Marktschänke die Sanierung unterstützen werde. Jetzt gelte es aber erst einen Architekten zu beauftragen um genaue Aussagen zu bekommen, welche Leitungen erneuert werden müssen und welche Mauern durchgebrochen oder entfernt werden können. Sobald ein Planentwurf vorliegt, werde die Gemeinde beim Amt für ländliche Entwicklung Fördergelder aus der Dorferneuerung beantragen.

Nach den Änderungen in der Vereinsführung diskutierten die Mitglieder neue Zuständigkeiten und wie Martin Greulich informierte, ändert sich die Öffnungszeit für Sonntag ab März auf 17 Uhr, freitags wird dagegen um 19.30 Uhr beibehalten. Ihr nächstes Fest steht den Markt Herrnsheimern am 16. März mit dem Starkbieranstich ins Haus.