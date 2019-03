Rekordbesuch an der Realschule Dettelbach

Die Realschule Dettelbach öffnete wieder ihre Türen, um Viertklässlern die Möglichkeit zu bieten, das Schulhaus zu erkunden. Über 140 Kinder nahmen die Einladung an und verbrachten zwei interessante, lehrreiche und abwechslungsreiche Stunden an der Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Während dir Kleinen bei einer spannenden Schulhausrallye die Örtlichkeiten und die thematische Vielfalt der Realschule kennenlernen durften, konnten sich die Eltern bei einem Vortrag über die vielseitigen Möglichkeiten der Schulform informieren. Besonders erfreulich fand Schulleiter Stefan Wolbert die Tatsache, dass sich unter den Eltern eine Vielzahl an ehemaligen Schülern fand. Genau dies zeige den familiären Charakter unserer Schule betonte der stolze Schulleiter in seiner kurzen Begrüßungsrede. Im Bild Verbindungslehrerin Petra Fackelmann, die einer Viertklässlerin und ihrem Vater eine Aufgabe aus dem Fach Englisch erklärt.