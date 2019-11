Reitturnier mit sechs Prüfungen in Obervolkach

Kürzlich fand auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Mainschleife in Obervolkach wieder ein Breitensport-Turnier mit Reitern aus der ganzen Umgebung statt. Geboten waren laut Pressemitteilung sechs Prüfungen von der Führzügelklasse für die Kleinsten über Dressurprüfungen bis zum Caprilli-Wettbewerb (mit Hindernissen). Am Ende gab es noch eine kombinierte Wertung.

Das Wetter hielt bis zum Schluss und alle hatten viel Freude an den Prüfungen. Viele Zuschauer waren gekommen um die Reiter anzufeuern. In der Mittagspause stärkte man sich für die weiteren Wettbewerbe. Am Ende konnten sich alle Reiter über tolle Ehrenpreise freuen.